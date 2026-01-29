Неслышный бросок на юг

Об экспансии российского бизнеса в страны глобального Юга начали говорить более 10 лет назад. Несмотря на большое количество конференций, форумов и меморандумов о намерениях, первое время ни о каких значимых результатах говорить не приходилось. Но сегодня можно констатировать, что российские компании пусть не быстро, но все же выходят на рынки Азии, Африки и Латинской Америки и этот процесс является одним из наиболее успешных факторов распространения российской «мягкой силы» в мире.