Главная / Мнения /

Неслышный бросок на юг

Идут ли российские компании в Африку, Азию и Латинскую Америку
Сергей Шейхетов , генеральный директор Global South Research

Об экспансии российского бизнеса в страны глобального Юга начали говорить более 10 лет назад. Несмотря на большое количество конференций, форумов и меморандумов о намерениях, первое время ни о каких значимых результатах говорить не приходилось. Но сегодня можно констатировать, что российские компании пусть не быстро, но все же выходят на рынки Азии, Африки и Латинской Америки и этот процесс является одним из наиболее успешных факторов распространения российской «мягкой силы» в мире.

Что позволяет нам говорить об экспансии российского бизнеса? Увы, не статистические данные. Никакой вменяемой статистики, учитывающей количество российских компаний, оперирующих за рубежом, не существует. Во-первых, компании, за редким исключением, предпочитают не афишировать наличие проектов за границей. Деньги и раньше любили тишину, а теперь в мире, где вероятность попасть под какие-нибудь санкции чрезвычайно высока, даже крупные и успешные компании не спешат информировать общественность о своих планах на рынках дальнего зарубежья.

