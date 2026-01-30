«Резервация»: под «куполом»

Что это и надолго ли – не понятно, между тем новые условия породили новые порядки. Территорию вместе с жителями обнесли высоким проволочным забором, продукты переправляются транспортерами через строго охраняемые КПП и распространяются по талонам. Действует комендантский час. Расцвел черный рынок. Мэром стал неприятный дяденька со скрипучим голоском (Филипп Янковский – «Волшебный участок»), которого Сергей когда-то пытался посадить за коррупцию, из-за чего, собственно, сам и попал в тюрьму. Но настоящая власть принадлежит некоей частной военно-полицейской организации, которая контролирует все сферы жизни. В том числе сферу деторождения – за ним по пока необъясненной причине установлен строгий надзор, а всех детей, рожденных после появления аномалии, забирают у родителей и отправляют, как говорят, на какую-то секретную базу, но точно никто ничего не знает.