ОКНа роста

В России выявлено около 1400 исторических особняков и памятников в неудовлетворительном состоянии. Но, по разным оценкам, стоимость работ по восстановлению и приспособлению ОКН в среднем на 20–40% выше строительства нового жилья. У частных владельцев таких объектов и местных органов власти не всегда есть такие средства на редевелопмент. При этом на исторические здания в регионах приходится 30–60% от всего жилого фонда, а действующие ипотечные программы ориентированы прежде всего на покупку жилья в новостройках.