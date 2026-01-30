ОКНа роста

ОКНа ростаКак объекты культурного наследия могут оживить исторические города
Вопрос сохранения объектов культурного наследия (ОКН) в малых и моногородах напрямую влияет на устойчивость территорий. Россия обладает крупнейшим в Европе историческим фондом, но в стране по-прежнему нет экономических инструментов, которые позволяли бы вовлекать этот ресурс в экономический оборот. В результате разрушаются тысячи зданий, и это влияет на потенциал развития городов.
В России выявлено около 1400 исторических особняков и памятников в неудовлетворительном состоянии. Но, по разным оценкам, стоимость работ по восстановлению и приспособлению ОКН в среднем на 20–40% выше строительства нового жилья. У частных владельцев таких объектов и местных органов власти не всегда есть такие средства на редевелопмент. При этом на исторические здания в регионах приходится 30–60% от всего жилого фонда, а действующие ипотечные программы ориентированы прежде всего на покупку жилья в новостройках.