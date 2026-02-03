Назад к звездам

Тренд был задан еще в 1990-е и нулевые годы, когда само слово «стратегия» было дискредитировано. Долгосрочные прогнозы либо были невозможны из-за тотальной политической и экономической нестабильности, либо оставались красивыми фантазиями на бумаге. Программы развития сменяли друг друга, бюджеты принимались, но горизонт мысли практически не выходил за рамки очередного кризиса или электорального цикла. Стратегии 2020, 2030, 2040 были сосредоточены на внутренних проблемах, по сути усиливая уже существующие дисбалансы. Россия смотрела в зеркало, порубала окно, но воспользоваться дверью никому не приходило в голову.