Назад к звездам

Как России вернуть будущее
Григорий Добромелов , руководитель аналитического центра «Департамент государственного консалтинга»

В последние годы Россия жила в режиме трехлетних бюджетных циклов и антикризисного управления. Разговор о будущем дальше горизонта очередной программы или нацпроекта считался роскошью.

Тренд был задан еще в 1990-е и нулевые годы, когда само слово «стратегия» было дискредитировано. Долгосрочные прогнозы либо были невозможны из-за тотальной политической и экономической нестабильности, либо оставались красивыми фантазиями на бумаге. Программы развития сменяли друг друга, бюджеты принимались, но горизонт мысли практически не выходил за рамки очередного кризиса или электорального цикла. Стратегии 2020, 2030, 2040 были сосредоточены на внутренних проблемах, по сути усиливая уже существующие дисбалансы. Россия смотрела в зеркало, порубала окно, но воспользоваться дверью никому не приходило в голову.

