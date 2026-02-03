Союз стратегического терпения

Союз стратегического терпенияОтношения России и Индии в обстановке глобальной неопределенности
Самодостаточность российско-индийских отношений стала привычной почти за 80 лет их истории. Обе страны – крупные величины мировой политики. Внешним игрокам сложно повлиять на их политический курс. Так было в период холодной войны, когда СССР внес свой вклад в укрепление индийского государства. Так было и после ее окончания, в самые непростые для России годы, когда сотрудничество с Индией помогло преодолеть затяжной экономический кризис.
Очередной стресс-тест начался в 2022 г. на фоне тяжелейшего провала в отношениях России и коллективного Запада. Вопреки ожиданиям коллапса российско-индийской торговли из-за риска вторичных санкций не случилось; роль Нью-Дели в российских внешнеэкономических связях многократно выросла. Примечательно, что декларации саммитов лидеров двух стран акцентированы на конкретных экономических задачах, а не на политических абстракциях.
И все же Москва и Нью-Дели вряд ли смогут остаться вне больших сдвигов мировой политики. Такие сдвиги сегодня приходят с североамериканского континента. Привычный образ США как наиболее консервативного игрока международных отношений, заинтересованного в сохранении «мира, основанного на правилах», стремительно разрушается самими Соединенными Штатами. Еще вчера Вашингтон последовательно продвигал идею свободной торговли, а сегодня ведет торговую войну с десятком стран – союзниками и противниками. Вчера США были сторонниками коалиционной игры, тщательно организуя союзы вокруг своих внешнеполитических инициатив. Сегодня они действуют жестко даже в отношении ближайших партнеров по НАТО. Вчера США возглавляли глобализацию, сегодня констатируют отход от нее. Вчера Америка была лидером демократического мира против автократий. Сегодня во главе угла сила и выгода, а не ценности. Внешняя политика США порождает уже не столько риски, сколько неопределенность. В случае рисков по меньшей мере понятны возможные варианты. А вот неопределенность прячет в тумане даже их.
Но и в подобной неопределенности Москва и Нью-Дели чувствуют себя неплохо. Сказывается долгая и кропотливая работа, в которую годами вкладывались две страны, последовательно укрепляя свой суверенитет. Оба государства выстроили независимый финансовый контур. Активно идет цифровизация всех сфер жизни на основе собственного программного обеспечения и платформ. Проведена модернизация вооруженных сил. В тех областях, где опора на свои силы невозможна или нецелесообразна, проведена глубокая диверсификация поставщиков и партнеров.
Россия и Индия сделали это, не сговариваясь и не вопреки кому-либо. Они были и остаются очень разными в плане своей социальной структуры и экономического уклада. Однако результат получился схожий. В нарастающем мире хаоса обе страны смотрятся как самостоятельные, дееспособные и ответственные игроки.
Важным следствием изменений в американской политике стали замаячившие на горизонте перспективы разрешения украинского кризиса. Администрация Дональда Трампа исходит из того, что Россия едва ли отступит от своих принципиальных интересов. А значит, переговоры и компромиссы альтернативы не имеют. 30 лет назад похожее упорство проявила Индия, работая над своей ядерной программой. Ее пришлось принять как свершившийся факт, несмотря на американские санкции.
Если переговоры по Украине приведут к достижению мира, российско-индийские отношения получат более благоприятный внешний фон. Вместе с тем сложившиеся после 2022 г. условия, подстегнувшие торговлю Индии и России, вряд ли исчезнут в одночасье. Соперничество России и Запада сохранится, а с ним долгосрочным фактором останутся и различные экономические санкции. Их объем столь велик, что исчерпать его в короткие сроки попросту невозможно. К тому же большие вопросы вызывает устойчивость каких-либо соглашений и сделок. Не очевидно, например, как изменится политика США в случае смены администрации.
В сухом остатке Москве и Нью-Дели придется полагаться на самих себя и на проверенные временем двусторонние отношения. Равно как и на продолжение строительства таких объединений, как БРИКС или ШОС. Обе страны могут многое сделать сообща в интересах решения проблем безопасности в Евразии и за ее пределами. Скорее всего, им вновь придется проявлять стратегическое терпение. Которого обоим не занимать.
Соавтор статьи – программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев