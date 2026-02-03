Союз стратегического терпения

И все же Москва и Нью-Дели вряд ли смогут остаться вне больших сдвигов мировой политики. Такие сдвиги сегодня приходят с североамериканского континента. Привычный образ США как наиболее консервативного игрока международных отношений, заинтересованного в сохранении «мира, основанного на правилах», стремительно разрушается самими Соединенными Штатами. Еще вчера Вашингтон последовательно продвигал идею свободной торговли, а сегодня ведет торговую войну с десятком стран – союзниками и противниками. Вчера США были сторонниками коалиционной игры, тщательно организуя союзы вокруг своих внешнеполитических инициатив. Сегодня они действуют жестко даже в отношении ближайших партнеров по НАТО. Вчера США возглавляли глобализацию, сегодня констатируют отход от нее. Вчера Америка была лидером демократического мира против автократий. Сегодня во главе угла сила и выгода, а не ценности. Внешняя политика США порождает уже не столько риски, сколько неопределенность. В случае рисков по меньшей мере понятны возможные варианты. А вот неопределенность прячет в тумане даже их.