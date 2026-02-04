В архитекторы пошли

Анонсированное прошлой осенью учреждение института социальной архитектуры случилось уже в начале 2026 г. Это узловая веха. И речь не о шильдике «социального архитектора», который активно примеряют на себя все недавние политтехнологи. Создание института должно решить проблему более важную, чем карьерное самоопределение специалистов политических профессий, а именно обозначить, легализовать и систематизировать все эти социальные проекты как политический инструмент в работе государства с обществом.