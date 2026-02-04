Газета
Главная / Мнения /

Поправки по-казахски

Меняют ли соседи конституцию по российскому образцу
Иван Брикульский , эксперт в области конституционного права

Проект новой конституции Казахстана на первый взгляд выглядит набором точечных поправок по линии президент – парламент – конституционные права. Но на самом деле это системная перестройка модели власти. Меняется архитектура представительного органа, усиливается президентский контур, в том числе в кризисных ситуациях, пересматривается статус международного права и закладывается более жесткая ценностная рамка.

