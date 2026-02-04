Поправки по-казахски

Проект новой конституции Казахстана на первый взгляд выглядит набором точечных поправок по линии президент – парламент – конституционные права. Но на самом деле это системная перестройка модели власти. Меняется архитектура представительного органа, усиливается президентский контур, в том числе в кризисных ситуациях, пересматривается статус международного права и закладывается более жесткая ценностная рамка.