Со сроком давности

Со сроком давностиМогут ли поправки в Гражданский кодекс защитить итоги приватизации
Бизнес, кажется, добился прогресса в процессе принятия поправок в Гражданский кодекс (ГК) о применении сроков давности в исках об изъятии имущества в госказну: Минэк направил проект в правительство, и в конце февраля его может рассмотреть президентский совет по кодификации гражданского законодательства.
На самом деле иски об обращении в доход государства частной собственности в судебной практике существуют не одно десятилетие, но раньше Генпрокуратура работала в этом направлении точечно – в отношении фигурантов уголовных дел. И вопросов о том, соблюдаются ли сроки исковой давности при конфискации преступно нажитых миллиардов и роскошного имущества, ни у кого не вызывали. Теперь же волна исков к владельцам крупных бизнес-активов, допустивших нарушения при приватизации, заставила задуматься о том, насколько справедливо отбирать имущество за «косяки» 1990-х.
Как подсчитывали «Ведомости», в собственность государства с 2022 г. было изъято активов на 6 трлн руб. Эта внушительная сумма складывается из совершенно разных кейсов: имущества чиновников-коррупционеров, подпавших под следствие, стратегических предприятий с обнаружившимся иностранным влиянием, нарушителей приватизационных сделок, экс-владельцев бизнеса в России, занявших проукраинскую позицию после начала СВО (теперь экстремисты), а также множества третьих лиц, подпавших под раздачу из-за аффилированности с сомнительными сделками прошлых лет.
Минэк, по сути, предлагает отдельно прописать в ст. 217 ГК уже имеющиеся в других статьях нормы о сроках давности. Хотя, по идее, нормы ГК и так должны работать, в правоприменительной практике, как показали последние три года, это не учитывается. У РСПП, как главного лоббиста просьб бизнеса внести ясность в правовое регулирование, есть мнение, что одной такой поправки для защиты прав добросовестных приобретателей приватизированного имущества не хватит. Глава союза Александр Шохин изначально настаивал на важности закрепления в ГК нормы о дате, с которой может начинаться отсчет сроков исковой давности по таким делам. Предлагалось зафиксировать 10-летний срок «со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов».
С Шохиным соглашался и президент Владимир Путин, когда поднималась такая неоднозначная для бизнеса тема. В августе 2025 г. по итогам ПМЭФа глава государства даже поручил разработать поправки с участием деловых объединений. Это необходимо для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.
Но пока остается загадкой, как на предложенные Минэком изменения отреагируют надзорное ведомство и Верховный суд, который теперь возглавляет бывший генпрокурор Игорь Краснов.