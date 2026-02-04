Со сроком давности

Минэк, по сути, предлагает отдельно прописать в ст. 217 ГК уже имеющиеся в других статьях нормы о сроках давности. Хотя, по идее, нормы ГК и так должны работать, в правоприменительной практике, как показали последние три года, это не учитывается. У РСПП, как главного лоббиста просьб бизнеса внести ясность в правовое регулирование, есть мнение, что одной такой поправки для защиты прав добросовестных приобретателей приватизированного имущества не хватит. Глава союза Александр Шохин изначально настаивал на важности закрепления в ГК нормы о дате, с которой может начинаться отсчет сроков исковой давности по таким делам. Предлагалось зафиксировать 10-летний срок «со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов».