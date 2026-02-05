Газета
Главная / Мнения /

Дешевле не станет

Почему автомобили продолжат дорожать
Денис Ильюшенков , редактор отдела «Индустрия»

«Автостат» к отчету по продажам автомобилей за первый месяц 2026 г. провел любопытный опрос. Сам вопрос звучал следующим образом: «Какое желание об авторынке вы бы загадали на 2026 г.?» Выбрать можно было несколько вариантов. Разумеется, на 1-м месте (63%) оказалось пожелание о снижении цен на машины, а на 2-м и 3-м – на запчасти и обслуживание соответственно.

Разумеется, никакого снижения цен не будет. Даже если позволить себе забыть про утильсбор, дорогие кредиты, инфляцию... Настал новый производственный год. А машины, выпущенные в нем, никогда не бывают дешевле сделанных в предыдущем. Какое-то время у импортеров, дистрибуторов и дилеров еще займет ликвидация прошлогодних остатков, но растягиваться на полгода и более этот период больше не будет.

