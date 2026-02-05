Дешевле не станет

Разумеется, никакого снижения цен не будет. Даже если позволить себе забыть про утильсбор, дорогие кредиты, инфляцию... Настал новый производственный год. А машины, выпущенные в нем, никогда не бывают дешевле сделанных в предыдущем. Какое-то время у импортеров, дистрибуторов и дилеров еще займет ликвидация прошлогодних остатков, но растягиваться на полгода и более этот период больше не будет.