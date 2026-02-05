Цена налоговой отсрочки

Возобновлять течение срока давности Минфин предлагает с момента поступления в следственный орган материалов из налоговой. Но доктринальная конструкция сроков давности не предполагает скидок на межведомственное взаимодействие. Поэтому более справедливым представляется возобновление течения сроков не с момента получения следственными органами материалов из налоговых органов, а с момента принятия решения о досрочном прекращении действия отсрочки из-за нарушения ее условий.