Главная / Мнения /

Цена налоговой отсрочки

Могут ли налоговые преступления стать преступлениями без срока давности
Леонид Кравчинский , партнер юридической компании «Пепеляев групп»

Минфин предложил приостанавливать течение срока давности на время предоставления рассрочки или отсрочки (для краткости – отсрочка) по уплате «криминообразующей» налоговой задолженности.

Возобновлять течение срока давности Минфин предлагает с момента поступления в следственный орган материалов из налоговой. Но доктринальная конструкция сроков давности не предполагает скидок на межведомственное взаимодействие. Поэтому более справедливым представляется возобновление течения сроков не с момента получения следственными органами материалов из налоговых органов, а с момента принятия решения о досрочном прекращении действия отсрочки из-за нарушения ее условий.

