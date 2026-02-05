Якорь сорвало

Якорь сорвалоСтанет ли глобальной проблемой распродажа японских гособлигаций
Пару лет назад японские государственные облигации (JGB) работали «якорем» для ставок по всему миру в силу низких доходностей. Этот якорь не только держал Японию, но косвенно помогал и США, и Европе жить в мире дешевого долга. За последний год ситуация резко изменилась: японский рынок госбумаг сам стал источником волатильности, которую остальные вынуждены учитывать.
Доходность 40-летних JGB в середине января впервые более чем за три десятилетия пробила уровень в 4% годовых. Для сравнения: на конец 2021 г. доходность составляла 0,7% годовых, а на конец 2022 г. – 1,6% годовых. Индекс ликвидности JGB, который измеряет, насколько доходности отклоняются от нормальных уровней при достаточной ликвидности, поднимался до рекордных значений. После распродажи 20 января министр финансов Сацуки Катаяма публично призвала участников рынка «успокоиться».