Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Якорь сорвало

Станет ли глобальной проблемой распродажа японских гособлигаций
Артем Привалов , эксперт, портфельный управляющий УК «Альфа-капитал»

Пару лет назад японские государственные облигации (JGB) работали «якорем» для ставок по всему миру в силу низких доходностей. Этот якорь не только держал Японию, но косвенно помогал и США, и Европе жить в мире дешевого долга. За последний год ситуация резко изменилась: японский рынок госбумаг сам стал источником волатильности, которую остальные вынуждены учитывать.

Доходность 40-летних JGB в середине января впервые более чем за три десятилетия пробила уровень в 4% годовых. Для сравнения: на конец 2021 г. доходность составляла 0,7% годовых, а на конец 2022 г. – 1,6% годовых. Индекс ликвидности JGB, который измеряет, насколько доходности отклоняются от нормальных уровней при достаточной ликвидности, поднимался до рекордных значений. После распродажи 20 января министр финансов Сацуки Катаяма публично призвала участников рынка «успокоиться».

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её