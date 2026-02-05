Якорь сорвало

Пару лет назад японские государственные облигации (JGB) работали «якорем» для ставок по всему миру в силу низких доходностей. Этот якорь не только держал Японию, но косвенно помогал и США, и Европе жить в мире дешевого долга. За последний год ситуация резко изменилась: японский рынок госбумаг сам стал источником волатильности, которую остальные вынуждены учитывать.