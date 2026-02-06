Газета
Главная / Мнения /

«Здесь был Юра»: невыносимая хрупкость бытия

В прокат вышло драмеди с Константином Хабенским в роли человека с ментальными особенностями
Роман Черкасов , критик

Олегу (Денис Парамонов – «Пара из будущего») и Сергею (Кузьма Котрелев – «ЮЗЗЗ», «Между нами химия») около тридцати, и они решительно не желают взрослеть. Снимают комнаты в одной коммунальной квартире, нигде, кажется, не работают и играют в безнадежно подвальной панк-группе, у которой почти не было живых выступлений. Однажды мать Олега просит его десять дней присмотреть за дядей Юрой (трудноузнаваемый Константин Хабенский), умственно отсталым братом отца. Его не с кем оставить, а сам он, как двухлетний ребенок, не способен о себе позаботиться – не может ни самостоятельно помыться, ни разогреть еду в микроволновке, не умеет говорить, а на все вопросы рефлекторно кивает головой. Делать нечего, и друзья везут Юру к себе.

«Здесь был Юра» – режиссерский дебют Сергея Малкина, снятый им по собственному сценарию (созданному при участии Юлианы Кошкиной – «Втроем») и взявший главный приз кинофестиваля «Маяк». Завязка будто ненароком актуализирует в памяти ворох мелодраматических шаблонов, чтобы затем вежливо их проигнорировать. Вопреки традиции в «Юре» никто не претерпевает этических трансформаций и не проходит, скажем, путь от узколобого эгоизма к отзывчивости и состраданию. Олег с Сергеем с самого начала показаны добрыми людьми, и хотя они, может, не очень рады перспективе приглядывать за недееспособным немолодым мужчиной (а кто бы обрадовался?), но почти сразу и даже не без энтузиазма принимают на себя роль заботливых нянек.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
