«Здесь был Юра»: невыносимая хрупкость бытия

Олегу (Денис Парамонов – «Пара из будущего») и Сергею (Кузьма Котрелев – «ЮЗЗЗ», «Между нами химия») около тридцати, и они решительно не желают взрослеть. Снимают комнаты в одной коммунальной квартире, нигде, кажется, не работают и играют в безнадежно подвальной панк-группе, у которой почти не было живых выступлений. Однажды мать Олега просит его десять дней присмотреть за дядей Юрой (трудноузнаваемый Константин Хабенский), умственно отсталым братом отца. Его не с кем оставить, а сам он, как двухлетний ребенок, не способен о себе позаботиться – не может ни самостоятельно помыться, ни разогреть еду в микроволновке, не умеет говорить, а на все вопросы рефлекторно кивает головой. Делать нечего, и друзья везут Юру к себе.