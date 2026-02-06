Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Встать на ноги»: здравствуйте, я ваш папа

На Okko стартовал показ инклюзивного сериала, победившего на фестивале «Новый сезон»
Николай Корнацкий , критик

Андрей по прозвищу Старый (Гоша Куценко – из «Антикиллера» и «1703») действительно постарел. Отсидев 20 лет за убийство, которое не совершал, Старый возвращается в родной Пятигорск. На новую жизнь нужны деньги – однако бывший подельник Рахимов (Алексей Розин – Азазелло из последней экранизации «Мастера и Маргариты»), как раз тот самый убийца, чью вину взял на себя Старый, оказался прижимист на подъемные. Из приятных новостей – у Старого нашлась дочь. Ему передали на зону, что она погибла вместе с мамой в ДТП. И авария действительно была, но, к счастью, Оля (Мила Ершова из «Аутсорса» и «По щучьему велению») жива. Правда, в инвалидной коляске. И бате-зеку не очень-то рада – им теперь придется жить под одной крышей. Так в жизни Старого появился смысл – стать настоящим отцом. Завоевать расположение дочери и выбить деньги из Рахимова ей на операцию.

Что общего между «Аутсорсом», «Словом пацана» и новым сериалом Okko «Встать на ноги» (первые эпизоды доступны подписчикам с 5 февраля)? Все три побеждали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» – да вот, пожалуй, и все. «Встать на ноги», драмеди от шоураннера «Волшебного участка» Александра Носкова (производство компаний «Место силы» и Originals Production), – демонстративно духоподъемное, мотивирующее кино. Как будто бы сознательно снятое в пику трендовым сериалам стримингового бума, где хтонь, жесть и маньяки. Практически все герои «Встать на ноги» – вполне симпатичные люди, которые, как прозрачно спойлерит заглавие, как-то пытаются собрать свою жизнь по частям. Из отличительных платформенных примет остались разве что социальная конкретность обстановки и межсезонье – для чисто телевизионного проекта, наверное, солнечный Пятигорск снимали бы в высокий сезон, а не слякотной весной.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её