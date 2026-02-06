«Встать на ноги»: здравствуйте, я ваш папа

Андрей по прозвищу Старый (Гоша Куценко – из «Антикиллера» и «1703») действительно постарел. Отсидев 20 лет за убийство, которое не совершал, Старый возвращается в родной Пятигорск. На новую жизнь нужны деньги – однако бывший подельник Рахимов (Алексей Розин – Азазелло из последней экранизации «Мастера и Маргариты»), как раз тот самый убийца, чью вину взял на себя Старый, оказался прижимист на подъемные. Из приятных новостей – у Старого нашлась дочь. Ему передали на зону, что она погибла вместе с мамой в ДТП. И авария действительно была, но, к счастью, Оля (Мила Ершова из «Аутсорса» и «По щучьему велению») жива. Правда, в инвалидной коляске. И бате-зеку не очень-то рада – им теперь придется жить под одной крышей. Так в жизни Старого появился смысл – стать настоящим отцом. Завоевать расположение дочери и выбить деньги из Рахимова ей на операцию.