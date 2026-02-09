Сила информации

Вопрос информированности иностранцев о российском миграционном законодательстве нашел свое место в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности в 2025 г. По ее мнению, нужно расширить эту работу, в том числе с помощью цифровых сервисов и мобильных приложений, где мигрант мог бы самостоятельно ознакомиться с правилами и ограничениями в РФ.