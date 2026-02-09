Газета
Мнения

Сила информации

Что тревожит молодых специалистов из СНГ при переезде в Россию
Екатерина Дорофеева , корреспондент отдела «Общество»

Вопрос информированности иностранцев о российском миграционном законодательстве нашел свое место в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности в 2025 г. По ее мнению, нужно расширить эту работу, в том числе с помощью цифровых сервисов и мобильных приложений, где мигрант мог бы самостоятельно ознакомиться с правилами и ограничениями в РФ.

Замечание Москальковой точное, но дело не только в разъяснении буквы закона. С началом изменений правовой базы в России у наших соседей из СНГ нарастает тревога. Именно они чаще всего едут в Россию работать или учиться. Один из источников их тревоги – некоторые информационные ресурсы, которые сгущают краски, эмоционально и нелестно высказываясь о мигрантах.

Это закрепляет в сознании российского общества скорее негативные ассоциации с понятием «мигрант», хотя в слове нет ничего плохого. Согласно определению ООН, мигрант – это человек, который живет в другой стране более одного года вне зависимости от причин переезда.

По предварительным данным МВД на январь этого года, в РФ находится 5,7 млн иностранных граждан. А по данным Минобрнауки, в 2025 г. в российских вузах училось около 402 000 иностранных студентов. Молодые люди приехали в Россию из 179 государств, но существенная доля (41%) приходится именно на страны СНГ (цитата по «Коммерсанту»).

К 2030 г. иностранных студентов должно быть 0,5 млн. Причем еще в прошлом году в Минобрнауки заявили о востребованности квалифицированных выпускников-иностранцев на российском рынке труда.

Сейчас волны тревоги не обходят молодые иностранные квалифицированные кадры из СНГ. В том числе те, которые вроде бы и серьезно решились связать свою жизнь с Россией, но с недавнего времени робко подходят к вопросу переезда. Глядя на информационный фон, молодежь решает повременить.

Часть из этих потенциальных молодых кадров уже знает русский язык и историю России. Более того, некоторые из них росли в русских семьях. Отдельная категория молодежи училась в престижных университетах и проходила стажировки в других странах. Они источник новых идей, которые могут внести вклад в развитие нашей страны наравне с российской молодежью.

И, защищая интересы страны, нельзя испугать тех, кто может встроиться в наше общество – и помочь ему.

