Сенсорное восприятие церемонии

Так же, как все, как все, как все, журналисты добирались до «Сан-Сиро» на метро – все специальные шаттлы были отменены. Попытка урвать фото знаковых мест города в хорошую погоду (в пятницу в Милане наконец-то было тепло и солнечно) в последний момент завершилась крахом – и площадь Дуомо, и театр «Ла Скала» перегородили ровно за четыре часа до старта церемонии. Не удалась хитрость и с логистикой: на опыте сразу же нырнув в метро, чтобы быть на стадионе пораньше, я с удивлением увидел толпы народа, и только московская практика помогла не ждать, а утрамбоваться в первый же вагон.