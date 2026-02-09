Перестройка на фоне перестрелки

Арабский мир переживает быструю трансформацию. Нынешний раскол больше не столкновение идеологических лагерей. Это прежде всего внутрирегиональная борьба в Персидском заливе: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) конкурируют за лидерство, правила игры и стратегические коридоры, связывающие Аравийский полуостров с Красным морем, Африканским Рогом и Сахелем. После йеменского эпизода в конце 2025 г. Эр-Рияд начал контрнаступление, направленное на основу эмиратской модели: сети, плацдармы и логистику.