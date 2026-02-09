Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Перестройка на фоне перестрелки

Как Абу-Даби и Эр-Рияд оспаривают друг у друга региональное доминирование
Акрам Хариф , основатель издания MENA Defense

Арабский мир переживает быструю трансформацию. Нынешний раскол больше не столкновение идеологических лагерей. Это прежде всего внутрирегиональная борьба в Персидском заливе: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) конкурируют за лидерство, правила игры и стратегические коридоры, связывающие Аравийский полуостров с Красным морем, Африканским Рогом и Сахелем. После йеменского эпизода в конце 2025 г. Эр-Рияд начал контрнаступление, направленное на основу эмиратской модели: сети, плацдармы и логистику.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте