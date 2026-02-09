Класс, стройся!

Многие общественные процессы, считающиеся объективными, подстегиваются, направляются и ускоряются сознательно. Так вошел в обиход и стал обыденным термин «строительство наций» (nationbuilding). Еще европейские буржуазные революции 1848–1849 гг. получили название «весна народов» в силу огромного вклада в них национально-освободительных движений – от «молодой Италии» и «молодой Германии» до «молодой Ирландии».