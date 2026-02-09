Класс, стройся!Могущество человека нарастает – и обращается на него самого
Многие общественные процессы, считающиеся объективными, подстегиваются, направляются и ускоряются сознательно. Так вошел в обиход и стал обыденным термин «строительство наций» (nationbuilding). Еще европейские буржуазные революции 1848–1849 гг. получили название «весна народов» в силу огромного вклада в них национально-освободительных движений – от «молодой Италии» и «молодой Германии» до «молодой Ирландии».
Формирование нации – объективный результат развития буржуазии. Но вдохновителем буржуазных революций, включая национально-освободительные движения, был финансовый спекулятивный капитал, стремившийся взломать старые империи изнутри и разделить их на максимум национальных государств (для большей волатильности и разнообразия финансовых рынков). Однотипность задач привела к появлению общей технологии пробуждения национального самосознания и его развития вплоть до формирования национального государства.