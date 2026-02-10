Газета
Главная / Мнения /

Только успевай чеканить

Что могут рассказать юбилейные монеты о современных политических реалиях
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

У меня есть хобби – с детства коллекционирую монеты. Не могу назвать себя профессионалом в нумизматике, скорее продвинутый дилетант. На мой дилетантский взгляд, в последнее десятилетие наблюдается мощная политизация этой сферы. Она становится инструментом продвижения тех или иных нарративов и даже идеологических диверсий.

Существует три вида монет. Первые – так называемый регулярный чекан (или попросту «ходячка»), т. е. те, которые находятся или ранее находились в обращении. Вторые – юбилейные, как их называют в России, или памятные (commemorative), преимущественно посвященные важным событиям, явлениям и известным людям. Они тоже предназначены для обращения, являются законным платежным средством, но обычно оседают в коллекциях. Третий вид – коллекционные, за которые в обычном магазине ничего не купишь, но они на это и не рассчитаны – их чаще всего используют в инвестиционных целях и нередко чеканят из драгоценных металлов.

