Только успевай чеканить

Существует три вида монет. Первые – так называемый регулярный чекан (или попросту «ходячка»), т. е. те, которые находятся или ранее находились в обращении. Вторые – юбилейные, как их называют в России, или памятные (commemorative), преимущественно посвященные важным событиям, явлениям и известным людям. Они тоже предназначены для обращения, являются законным платежным средством, но обычно оседают в коллекциях. Третий вид – коллекционные, за которые в обычном магазине ничего не купишь, но они на это и не рассчитаны – их чаще всего используют в инвестиционных целях и нередко чеканят из драгоценных металлов.