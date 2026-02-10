«Второй пилот» в кабине госуправления

Стратегическая задача ясна: нужно активно внедрять ИИ в российскую бюрократическую систему. Но этот путь гораздо сложнее, чем установка нового программного обеспечения. Должна прижиться не просто новая технология, а новый способ мышления – дата-центричный, трансформирующий давно устоявшиеся процедуры взаимодействия внутри и между ведомствами, устанавливающий новые иерархии и меняющий представления о компетенциях.