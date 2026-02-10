Газета
Мнения

«Второй пилот» в кабине госуправления

Как внедрение ИИ обновляет общественный договор
Павел Голосов , директор Института общественных наук РАНХиГС (Президентская академия)

На фоне процесса перестройки миропорядка усиливается конкуренция государств и их систем управления. Те страны, которые переходят от просто обращения с данными к живым, активным данным, получают превосходство. И происходит это при сильнейшем влиянии искусственного интеллекта (ИИ).

Стратегическая задача ясна: нужно активно внедрять ИИ в российскую бюрократическую систему. Но этот путь гораздо сложнее, чем установка нового программного обеспечения. Должна прижиться не просто новая технология, а новый способ мышления – дата-центричный, трансформирующий давно устоявшиеся процедуры взаимодействия внутри и между ведомствами, устанавливающий новые иерархии и меняющий представления о компетенциях.

