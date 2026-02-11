Как льготы становятся риском

В российской деловой среде сложился рискованный парадокс. Он связан с институтом, который задумывался как безусловное благо – Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Многие собственники нахождение в этом перечне воспринимают как приятную, но малозначимую формальность, своего рода «сертификат соответствия» их текущему размеру. Между тем одна из главных привилегий МСП – право на пониженные страховые взносы. Если обычный крупный бизнес отдает государству 30% от фонда оплаты труда (и 15,1% с выплат свыше предельной базы (на 2026 г. это 2,9 млн руб.), то участники реестра МСП платят 15% (либо даже 7,6% для обрабатывающих предприятий) с выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц (а это 40 639,50 руб. на начало 2026 г.). Для компании со штатом в 150–200 человек и «белыми» рыночными зарплатами экономия исчисляется миллионами, а иногда и десятками миллионов рублей в год.