Забытые навыки

Очень многие из ныне живущих помнят, как была устроена жизнь и работа без интернета и мобильной связи. Стационарный домашний телефон еще 40 лет назад не был общедоступен: родители, например, чтобы вечером позвонить другим родственникам или друзьям, вооружались двухкопеечной монетой и отправлялись на улицу – городские таксофоны были в каждом втором подъезде длинного, как Китайская стена, дома напротив, плюс обычная телефонная будка в соседнем квартале. Это, конечно, определяло ритм коммуникации: не пойдешь ведь специально на улицу узнавать: мама, ты доехала?