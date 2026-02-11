Олимпиада с ненулевым следом

Олимпиада с ненулевым следомЧто останется от нынешних зимних Игр
Постепенно разгоняющаяся зимняя Олимпиада, как и любое глобальное всемирное событие, многое рассказывает о стиле жизни народа, который ее устраивает. Итальянцы, разумеется, не исключение. Нет, я вовсе не про безалаберность, шумность, необязательность и артистичность – это само собой, но на поверхности.
Как ни парадоксально, итальянцы очень практичны, с одной стороны, а с другой – их многослойная история дает уверенность в себе и возможность не думать о том, что скажут другие. В 1956 г. в Кортина-д’Ампеццо они первыми устроили Олимпиаду с концепцией «нулевого следа» (если бы тогда это выражение существовало), то же самое повторяют и сейчас, нимало не заботясь о недовольном фырканье со стороны.
Подумал об этом ваш специальный корреспондент, когда в понедельник работал на двух объектах в Милане – конькобежном центре и хоккейной арене «Санта-Джулия». Про вторую вы наверняка слышали хотя бы краем уха, о ней позже, а пока о первой.
Ледовый овал является временным сооружением, развернутым в павильонах выставочного центра Fiera Milano Rho. Работы по его сооружению велись около полугода, вместимость около 8000 зрителей, обошелся привлеченному частному капиталу в 30,7 млн евро (вместе с временной хоккейной ареной по соседству). Сразу после завершения Паралимпийских игр центр будет полностью демонтирован и павильоны вернутся к своей основной функции – проведению крупнейших международных торговых ярмарок и выставок.
Скажем прямо: сейчас это максимально неуютное место. Пилить от метро через многочисленные эскалаторы и траволаторы приходится минут 25 (если, конечно, сразу разберешься, куда идти, а это отдельный квест), к тому же арена плохо приспособлена для работы журналистов – пресс-центр расположен в соседнем помещении, выделенных мест на трибунах не хватает. «Я обожаю ходить, но в первый день, пока не разобралась в этой хитрой логистике, мой шагомер только в этой локации насчитал 20 000. Это все-таки перебор», – пожаловалась главная конькобежная журналистка России Вероника Гибадиева, работающая там с первого дня.
Но каток исправно выполняет свою основную работу – он быстрый и на нем бьются олимпийские рекорды. В понедельник был обновлен очередной – на 1000 м у женщин. На этом дело можно и закрывать. То же самое было 70 лет назад: организаторы сделали каток на высокогорном озере Мизурина, поставили временные трибуны – и все. Олимпиада-1956 переписала мировые и национальные рекорды на всех дистанциях, кроме одной (помешала погода). А сейчас там просто водная гладь, точнее, лед – ваш спецкор туда специально съездил в первый же день: невероятная красота, надо будет вернуться летом.
Теперь о хоккейной арене «Санта-Джулия», где пройдут основные игры женского и мужского турниров. Вы наверняка читали: «самый скандальный объект Олимпиады», строительство завершилось буквально за недели до старта, во время тестовых игр фиксировались протечки крыши и проблемы с качеством льда (вплоть до образования дыр), запланированная стоимость выросла почти в 2 раза. Официальные цифры пока не обнародованы, но еще весной Аssociated Press сообщало о превращении изначальных 180 млн евро почти в 300 млн.
Как вы понимаете, это идеальное место, чтобы приехать с инспекцией и показательно поводить пальцем по поверхностям. Но ваш спецкор этого делать не стал – смысл? Во-первых, на любой Олимпиаде есть вызывающие головную боль долгострои. В Москве-1980 таким был – не поверите – прослуживший потом еще 40 лет «Олимпийский»: там тоже марафет наводили до последнего. Что уж говорить про Сочи. «Я когда побывал за пару недель до начала в «Шайбе» – поверить не мог, что успеют. Там была стройка просто в разгаре. Я многое повидал, и мне казалось, что это невозможно», – рассказывал автору этих строк исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.
Во-вторых, повторю основную мысль: арена-то работает. В понедельник поздно вечером на окраину города на абсолютно рядовую игру с предсказуемым исходом (американки против швейцарок, итог – 5:0) пришел почти полный стадион. На Играх вместимость 14-тысячной «Санта-Джулии» ограничена (11 800 мест), а в протоколе матча значится 11 132 зрителя. Ну да, в нос бросается характерный запах краски, а в глаза – антураж только что сданной квартиры в формате «чистовая отделка» с пятнами от недавней побелки и покраски. Говорят, в первые дни в пресс-центре с потолка капало. Ну и дальше-то что, как спросил бы нас известный в прошлом футболист Александр Мостовой. Олимпиада на этой арене будет проведена, а городу достанется новенький объект на десятилетия вперед. Как, кстати, и ледовая арена в Кортине – она и спустя 70 лет принимает олимпийские старты.
Иными словами, показывать итальянцам пыльный палец бесполезно – они, как в том анекдоте, невозмутимо скажут: «Ну, свинья везде грязь найдет». Этой невозмутимости хочется позавидовать и поучиться. Таков путь сильных и уверенных в себе.