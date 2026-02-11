Олимпиада с ненулевым следом

Как вы понимаете, это идеальное место, чтобы приехать с инспекцией и показательно поводить пальцем по поверхностям. Но ваш спецкор этого делать не стал – смысл? Во-первых, на любой Олимпиаде есть вызывающие головную боль долгострои. В Москве-1980 таким был – не поверите – прослуживший потом еще 40 лет «Олимпийский»: там тоже марафет наводили до последнего. Что уж говорить про Сочи. «Я когда побывал за пару недель до начала в «Шайбе» – поверить не мог, что успеют. Там была стройка просто в разгаре. Я многое повидал, и мне казалось, что это невозможно», – рассказывал автору этих строк исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.