Магазин у дома против пункта выдачи

Авансцену дискуссий о регулировании маркетплейсов сложно представить без предложений торговых сетей: инициативы по ограничению собственных скидок платформ, попытки пролоббировать собственную версию законопроекта или запретить продажу продовольственных товаров на маркетплейсах по комиссионной модели. Из спора о правилах игры и диалога по выработке баланса интересов это давно переросло в попытки давления на регулятора с целью ограничить развитие платформ. Речь о серии однотипных попыток – от ограничения скидок до запрета целых товарных категорий.