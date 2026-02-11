Адвокат, спасший тысячи жизней

Падва был фигурой не просто заметной, но и удивительной в каком-то смысле. С одной стороны – безупречный профессионал классической школы, никогда не смотревший на право как на инструмент политической борьбы. С другой – адвокат, чье имя десятилетиями звучало как раз в делах, где право сталкивалось с властью, а судебный процесс – с политическим контекстом. Он не стремился стать символом сопротивления, но был им как минимум тогда, когда делал свою работу, в моменты, когда многие предпочитали отойти в сторону.