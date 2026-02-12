Предъявите цифровую валюту

Закон о цифровых финансовых активах установил, что судебная защита предоставляется только тем лицам, совершающим операции и сделки с цифровой валютой, которые в установленном порядке проинформировали о них налоговые органы. Реализация конституционного права граждан на судебную защиту поставлена этим в зависимость от налоговой исполнительности.