Главная / Мнения /

Предъявите цифровую валюту

Может ли налоговая дисциплина быть критерием доступа к правосудию
Сергей Пепеляев , доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, управляющий партнер «Пепеляев групп»

Закон о цифровых финансовых активах установил, что судебная защита предоставляется только тем лицам, совершающим операции и сделки с цифровой валютой, которые в установленном порядке проинформировали о них налоговые органы. Реализация конституционного права граждан на судебную защиту поставлена этим в зависимость от налоговой исполнительности.

Допустимо ли это с конституционно-правовой точки зрения? Конституционный суд (КС) своим постановлением от 20 января 2026 г. ответил на этот вопрос утвердительно: «Введение специального требования для предоставления судебной защиты имущественных прав <...> служит достижению конституционно значимых целей и не предполагает <...> избыточного обременения, которое подрывало бы права на судебную защиту».

