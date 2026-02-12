Их университеты

Их университетыПочему правительство настаивает на партнерстве IT-компаний с вузами
Инициативы правительства, обязывающие IТ-компании заключать партнерства с вузами для поддержания статуса и льгот, лишь законодательное закрепление уже существующих практик. Для компаний же, не имеющих таких партнерств, это важный импульс. Однако, чтобы партнерство с вузом стало не очередной статьей затрат, а инвестициями с высоким возвратом, бизнес должен вложиться не только деньгами, но и интеллектуальным ресурсом.
В декабре 2025 г. правительство приняло постановление, в соответствии с которым аккредитованные IТ-компании к 1 июня обязаны заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров. Это позволит таким компаниям сохранить IТ-аккредитацию, не лишиться льгот и брони для сотрудников от военной службы. Компании будут выделять на поддержку вузов не менее 3% средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. Теперь это необходимость для подтверждения аккредитации: компании могут подать соответствующие заявления с приложением заключенных соглашений с вузами и колледжами. Норма распространяется на аккредитованные IТ-компании с численностью сотрудников не менее 100 человек и годовой выручкой от 1 млрд руб., которые пользовались мерами государственной поддержки в предыдущем году. До конца года организациям, соответствующим критериям, рекомендуется определить формат сотрудничества с университетами.