Их университеты

В декабре 2025 г. правительство приняло постановление, в соответствии с которым аккредитованные IТ-компании к 1 июня обязаны заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров. Это позволит таким компаниям сохранить IТ-аккредитацию, не лишиться льгот и брони для сотрудников от военной службы. Компании будут выделять на поддержку вузов не менее 3% средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. Теперь это необходимость для подтверждения аккредитации: компании могут подать соответствующие заявления с приложением заключенных соглашений с вузами и колледжами. Норма распространяется на аккредитованные IТ-компании с численностью сотрудников не менее 100 человек и годовой выручкой от 1 млрд руб., которые пользовались мерами государственной поддержки в предыдущем году. До конца года организациям, соответствующим критериям, рекомендуется определить формат сотрудничества с университетами.