Ставки по ипотеке не поддаются фиксации

Ставки по ипотеке не поддаются фиксацииПочему административное регулирование ценообразования зачастую плохая идея
Депутаты Госдумы в очередной раз предложили решение одной из вечных проблем – ограничить максимальную ставку по ипотеке значением «ключевая ставка + 2 п. п.». То есть, согласно логике парламентариев, при текущей ключевой на уровне 16% рыночная ставка по ипотеке не могла бы быть выше 18% годовых. Сейчас средняя ставка по ипотеке в крупных банках, согласно данным Дом.РФ, составляет 20,5%.
Цель у депутатов благая – повысить доступность жилья. Но почему тогда не ограничить административно и рост цен на жилье, например, «годовая инфляция + 2 п. п.». «Бред!» – скажете вы. И я соглашусь.
