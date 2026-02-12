Газета
Главная / Мнения /

Ставки по ипотеке не поддаются фиксации

Почему административное регулирование ценообразования зачастую плохая идея
Екатерина Литова , редактор отдела «Финансы и инвестиции»

Депутаты Госдумы в очередной раз предложили решение одной из вечных проблем – ограничить максимальную ставку по ипотеке значением «ключевая ставка + 2 п. п.». То есть, согласно логике парламентариев, при текущей ключевой на уровне 16% рыночная ставка по ипотеке не могла бы быть выше 18% годовых. Сейчас средняя ставка по ипотеке в крупных банках, согласно данным Дом.РФ, составляет 20,5%.

Цель у депутатов благая – повысить доступность жилья. Но почему тогда не ограничить административно и рост цен на жилье, например, «годовая инфляция + 2 п. п.». «Бред!» – скажете вы. И я соглашусь.

