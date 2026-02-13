И все-таки они наши

И все-таки они нашиЧто объединяет 13 атлетов под нейтральным флагом на Олимпиаде
Человеческая психика устроена так, что всегда стремится найти общее в частном, даже когда реальность никак не хочет натягиваться на теорию. На продолжающихся в Италии зимних Олимпийских играх выступает 13 россиян, которых здесь именуют AIN (Athlètes Individuels Neutres – «индивидуальные нейтральные атлеты»).
И не может не возникнуть версия-надежда, что между ними есть что-то общее – поколенческое и ментальное. Так сказать, новая генерация российского спортсмена, которую мы все так давно ждем: открытая, расслабленная, доброжелательная, ответственная. Полная противоположность тому архетипу, к которому мы привыкли с советских времен.
Пока что на этих Играх все ожидания бьются о бессердечную реальность. Потому что в красном углу ринга выступает, допустим, 23-летний фигурист Петр Гуменник. После короткой программы (12-й результат) он вышел к десяткам иностранных журналистов и спокойно, с достоинством и улыбкой, отвечал на любые вопросы, в том числе на английском: и про выпад украинского соперника (тому «неприятно соревноваться» с россиянами), и про нейтральный статус, и про внезапную смену музыкального сопровождения из-за проблем с авторскими правами. Просто гордость брала – да, все правда знают, что он русский и он представляет наше знаменитое фигурное катание и нашу страну.
А в синем углу ринга – его плюс-минус ровесники: выходившие к журналистам в тот же день лыжник Савелий Коростелев и шорт-трекистка Алена Крылова. Первый, обычно улыбчивый и дружелюбный, в ответ на невинный вопрос счел возможным перейти на грубую лексику, а интервью второй, несмотря на все старания полудесятка представителей СМИ, по своему смысловому наполнению полностью соответствовало жанру «да, у меня была какая-то тактика и я ее придерживалась».
Не хочется играть в белопальтовость: лыжник был явно расстроен своим выступлением (не прошел квалификацию в спринте), а в плохом настроении никто из нас не ангел, у спортсменки же, как говорят, незадолго до старта что-то случилось в семье. В конце концов, у всех бывают плохие дни. Это объяснение, но не оправдание. На том уровне, куда они так резко забрались, есть такое слово-требование – «профессионализм». И соответствие ему не зависит ни от успешности, ни от возраста.
Это слово прекрасно знает 41-летняя Анастасия Кузьмина. Она дебютировала на этапах Кубка мира за сборную России еще 20 лет назад, с 2008 г. – гражданка Словакии, первая в истории биатлонистка, выигравшая индивидуальное золото на трех Олимпиадах подряд. Сама признает, что уже «не та Настя», в индивидуальной гонке в среду стала лишь 48-й, но сначала долго и терпеливо объяснялась перед словацкими репортерами, а потом еще как бы не дольше – перед российскими. Хотя и настроение у нее вряд ли было приподнятым, да и вопросы точно не блистали оригинальностью. Но, повторюсь, есть такое слово – «профессионализм». Обычно оно коррелирует с завоеванными наградами.
Сейчас же единственное, что совершенно точно объединяет 13 наших нейтралов на этой Олимпиаде, – все они (кроме горнолыжницы Юлии Плешковой, ездившей в Пекин-2022) абсолютные новички, которым только предстоит длинная извилистая дорога. Поневоле многие из них перепрыгнули сразу несколько ступенек, оказавшись на Играх без соответствующего «аттестата зрелости» в виде чемпионатов Европы или мира. Они не виноваты, что взрослые дяди из МОКа предпочли их, а не других, в каких-то случаях более взрослых, титулованных и заслуженных. Они делают всё, что могут. Почти наверняка им не удастся завоевать ни одной медали – по крайней мере, любая будет чудом и сенсацией.
Давайте не будем к ним сильно строгими. Все-таки это наши.