И все-таки они наши

Это слово прекрасно знает 41-летняя Анастасия Кузьмина. Она дебютировала на этапах Кубка мира за сборную России еще 20 лет назад, с 2008 г. – гражданка Словакии, первая в истории биатлонистка, выигравшая индивидуальное золото на трех Олимпиадах подряд. Сама признает, что уже «не та Настя», в индивидуальной гонке в среду стала лишь 48-й, но сначала долго и терпеливо объяснялась перед словацкими репортерами, а потом еще как бы не дольше – перед российскими. Хотя и настроение у нее вряд ли было приподнятым, да и вопросы точно не блистали оригинальностью. Но, повторюсь, есть такое слово – «профессионализм». Обычно оно коррелирует с завоеванными наградами.