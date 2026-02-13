«Счастлив, когда ты нет»: укрощение строптивых

На вечеринке у близких друзей Евгений (Гоша Токаев – «Пара из будущего») стоит с кислой рожей и ведет себя как придурок. Лениво и без энтузиазма хамит, с отстраненно-тупым выражением на лице отдирает обои от стены. Разжеванную, но не проглоченную тарталетку небрежно закидывает в хозяйский шкаф. Заторможенный тип с пустым взглядом и обесцвеченными волосами по какой-то причине привлекает внимание нервно-агрессивной девушки Евгении (Александра Бортич – «Между нами химия»), и в воздухе повисает, как говорится, эротическое напряжение. Вызвавшись подбросить чудака до дома, новая знакомая требовательно и свысока предлагает ему секс, а тот, пробормотав: «Я думал, я тебе не нравлюсь», вяло соглашается. Утром, перед тем как захлопнуть за собой дверь, Евгения клеит на зеркало в прихожей записку с номером своего телефона. Но через секунду передумывает и оставляет другую: «Могло быть и хуже».