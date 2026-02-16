Есть когда болеть

Участвуют ли наши – это важно. Но российские болельщики и комментаторы поставлены в ситуацию, когда выигрыш наших непринципиален: что они, в конце концов, могут там втринадцатером? Но едва ли не главное, что волнует и зрителя, и комментаторов (пока ни один из слышанных мною комментариев не обошелся без ремарки на эту тему), – это когда все вернется на круги своя и российские атлеты снова смогут бороться за медали под своим флагом и со своим гимном.