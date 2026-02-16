Есть когда болеть

Есть когда болетьЗачем смотреть Олимпиаду
Точно ответить на вопрос о том, сколько россиян смотрит XXVI зимние Олимпийские игры, можно будет тогда (и если), когда онлайн-сервис Okko, единственный ресурс, организовавший трансляцию Игр в России, опубликует свои данные. До начала Игр были результаты опросов о намерениях – «Комсомольская правда», например, насчитала 83% заранее отказавшихся от просмотра из 6000 опрошенных. Медиахолдинг Rambler & Co показал иную картину: смотреть Игры собирались 45% респондентов, еще 10% говорили об интересе к отдельным соревнованиям.
В последние дни трансляция почти все время включена в домах, где она работала и в 2022 г.; экран активируется в самые интересные моменты у тех, кто и раньше предпочитал следить за отдельными спортсменами, командами и видами спорта; а не смотрят Олимпиаду те, кто и так никогда не смотрел.
Игры, конечно, смотрят не только потому, что там представлен или не представлен национальный флаг. Игры – это красиво, азарт состязаний захватывает.
На олимпийских площадках и рядом с ними часто проявляются лучшие человеческие качества, в том числе храбрость и готовность к взаимовыручке. Примеры участников и участниц без преувеличения мотивируют зрителей разного возраста и материального статуса завтрашним утром встать на лыжи, или нарезать круг по катку, или записаться в секцию и начать путь к сияющим целям – в том числе (почему бы и нет?) к будущим олимпийским медалям.
Участвуют ли наши – это важно. Но российские болельщики и комментаторы поставлены в ситуацию, когда выигрыш наших непринципиален: что они, в конце концов, могут там втринадцатером? Но едва ли не главное, что волнует и зрителя, и комментаторов (пока ни один из слышанных мною комментариев не обошелся без ремарки на эту тему), – это когда все вернется на круги своя и российские атлеты снова смогут бороться за медали под своим флагом и со своим гимном.
Зимние Олимпиады проводятся уже больше века, с 1924 г., они на три десятилетия моложе летних. Современные Игры хронологически пока сильно уступают своему античному прототипу, просуществовавшему с шагом в неизменные четыре года больше 1000 лет. Но и они успели повидать всякое.
Их проведение стало маркером нормальности, знаком того, что даже в сложнейших политических, а иногда и военных условиях спортсмены и болельщики разных стран в состоянии на пару недель объединиться и доказать, что в мире есть кое-что посильнее границ и барьеров. И этот фактор не последний среди тех, которые заставляют нас включать трансляцию и мечтать о полноценном возвращении национальной команды, что бы там ни говорилось о кризисе ценностей и институтов олимпийского движения.