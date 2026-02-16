Подход на Север

Подход на СеверКак Арктика становится фронтом глобального противостояния
Пекин и Москва, несмотря на разные стратегии, сходятся в одном: любые трещины в трансатлантическом партнерстве – шанс расширить собственное пространство маневра. Особенно на фоне обсуждений статуса Гренландии и роли Дании в системе арктической безопасности.
Для Москвы Арктика – не просто северная окраина, а стратегическая опора. Здесь соединяются военные интересы, ядерное сдерживание, экспорт энергоресурсов. Баренцево море, инфраструктура вдоль Северного морского пути, проекты по СПГ – элементы конструкции, в которой национальное развитие тесно переплетено с военной логикой.
