Главная / Мнения /

Подход на Север

Как Арктика становится фронтом глобального противостояния
Павел Анисимов , заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ

Пекин и Москва, несмотря на разные стратегии, сходятся в одном: любые трещины в трансатлантическом партнерстве – шанс расширить собственное пространство маневра. Особенно на фоне обсуждений статуса Гренландии и роли Дании в системе арктической безопасности.

Для Москвы Арктика – не просто северная окраина, а стратегическая опора. Здесь соединяются военные интересы, ядерное сдерживание, экспорт энергоресурсов. Баренцево море, инфраструктура вдоль Северного морского пути, проекты по СПГ – элементы конструкции, в которой национальное развитие тесно переплетено с военной логикой.

