Атлеты вместо флагов

Атлеты вместо флаговВажна ли для спорта принадлежность спортсмена к национальной команде
Кроме 13 нейтральных атлетов из России, по принадлежности которых худо-бедно был достигнут некий общественный консенсус (ладно, так и быть, пусть наши), на Олимпиаде в Италии есть еще минимум полсотни зарубежных спортсменов, имеющих отношение к нашей стране.
Понятно, что сложно назвать «нашим» фигуриста из США Илью Малинина – он хоть и этнический русский, свободно отвечает на русском журналистам в микст-зоне, но родился в Америке и является продуктом местной школы фигурного катания. Тут все однозначно.
Сложнее с теми, кто начинал в России, добился первых успехов здесь, а потом по разным причинам, не обязательно даже спортивно-политическим, уехал. Есть классический кейс 23-летнего конькобежца из Екатеринбурга Владимира Семируннего, в пятницу выигравшего серебро на дистанции 10 000 м для Польши. За эту страну он начал выступать только с конца 2024 г., а до этого много лет тренировался в сборной России, становился чемпионом страны, считался одним из самых перспективных юниоров мира, но по понятным причинам с 2022 г. выступать на международной арене не мог.
В его медали огромная заслуга польской стороны, благодаря которой он полноценно тренировался последние два года, но очевидно, что фундамент был заложен у нас. За пару сезонов ни один волшебник не сделает из сырого атлета призера Олимпийских игр. Собственно, сам Семирунний, общаясь после своего успеха с журналистами из России, всего вышенаписанного и не скрывал.
А теперь переходим к олимпийскому чемпиону в одиночном фигурном катании 21-летнему Михаилу Шайдорову из Казахстана, который может окончательно сбить нам настройки «свой/чужой». Этнический русский, родившийся и всю жизнь проживший в Алма-Ате (при этом казахского он, разумеется, не знает), начинал тренировки под руководством своего отца – катался в торговых центрах, так как другого доступного льда в городе не было. Когда стало понятно, что из мальчишки выйдет толк, в 2017 г. Шайдоров переехал в Сочи в группу российского тренера – олимпийского чемпиона 1994 г. Алексея Урманова.
Теперь все заинтересованные лица возьмутся запутывать следы: казахстанские чиновники будут доказывать, что победа – только их заслуга, никого больше; наши – наоборот, сделают вид, что впервые слышат про такого спортсмена. Но факт остается фактом: семь лет, как минимум до сезона 2024/25, Шайдоров готовился в России под руководством отечественного тренера, пользуясь спортивной инфраструктурой, построенной к Сочи-2014, фактически бесплатно. И только недавно кто-то спохватился. «У Михаила изменился статус. Если раньше он был просто мальчиком из Казахстана, который где-то бесплатно тренируется, и на это все закрывают глаза, то теперь он участник чемпионата мира. Тренируясь в России, он ничего ей не приносит, кроме авторитета ее тренеру. А лед и время надо оплачивать», – рассказывал казахстанским медиа отец Шайдорова чуть больше года назад.
На прошлой неделе инфополе взорвал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, призвав ограничить въезд в страну для атлетов, сменивших спортивное гражданство. Выступать адвокатом человека, если он тебя об этом не просил, максимально странно, но, думается, Дегтярев имел в виду не запрет посещения страны для граждан России (это противоречит нормам законодательства РФ), а именно что запрет на подготовку за счет государства, если ты представляешь другое. И/или соответствующую компенсацию. В том числе подразумевая примеры Парижа-2024 (там россияне под другими флагами завоевали 15 наград) и вот теперь Милана-2026.
Одной справедливости для всех тут быть не может. Но иногда думается, что не так уж не прав был основатель современных Олимпиад Пьер де Кубертен, когда категорически выступал против общекомандного зачета. Согласитесь, если бы Игры – на самом деле, а не как декларируется МОК, – были соревнованиями атлетов, а не стран, это очень смягчило бы нравы. И позволило бы всем без исключения болеть и радоваться за наших русских-российских ребят без того, чтобы коситься, какой флаг у них на комбинезоне или костюме.