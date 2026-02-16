Атлеты вместо флагов

Теперь все заинтересованные лица возьмутся запутывать следы: казахстанские чиновники будут доказывать, что победа – только их заслуга, никого больше; наши – наоборот, сделают вид, что впервые слышат про такого спортсмена. Но факт остается фактом: семь лет, как минимум до сезона 2024/25, Шайдоров готовился в России под руководством отечественного тренера, пользуясь спортивной инфраструктурой, построенной к Сочи-2014, фактически бесплатно. И только недавно кто-то спохватился. «У Михаила изменился статус. Если раньше он был просто мальчиком из Казахстана, который где-то бесплатно тренируется, и на это все закрывают глаза, то теперь он участник чемпионата мира. Тренируясь в России, он ничего ей не приносит, кроме авторитета ее тренеру. А лед и время надо оплачивать», – рассказывал казахстанским медиа отец Шайдорова чуть больше года назад.