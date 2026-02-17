Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Кубинский кризис

Какие интересы балансируют политику США по отношению к Гаване
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Мир в ожидании, кого все же Дональд Трамп выберет в качестве очередной цели – Иран, Гренландию или Кубу. Третий вариант выглядит реалистичным: США начали энергетическую блокаду Острова свободы, что уже привело к фактическому прекращению авиасообщения, перебоям с электроэнергией, нарастанию дефициту бензина. Но исход этого противостояния пока весьма неоднозначен.

Начнем с причин нынешнего кубинского кризиса. Конечно, наличие поблизости от границ США государства, не только не разделяющего «американские ценности», но и позволяющего себе придерживаться собственной идеологии и экономической политики, всегда было костью в горле американского истеблишмента. Устранив этот перманентный раздражающий фактор, Трамп приобрел бы реноме лидера, способного решать самые застарелые проблемы внешней политики. И все же причины нынешнего обострения более конкретны и прозаичны. В США приближаются промежуточные выборы в палату представителей и сенат, и от их исхода во многом будет зависеть дальнейшая политическая судьба Трампа. Пока прогнозы пророчат ему потерю контроля над нижней палатой при сохранении небольшого численного преимущества в сенате. Бороться придется за каждый голос.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте