Кубинский кризис

Начнем с причин нынешнего кубинского кризиса. Конечно, наличие поблизости от границ США государства, не только не разделяющего «американские ценности», но и позволяющего себе придерживаться собственной идеологии и экономической политики, всегда было костью в горле американского истеблишмента. Устранив этот перманентный раздражающий фактор, Трамп приобрел бы реноме лидера, способного решать самые застарелые проблемы внешней политики. И все же причины нынешнего обострения более конкретны и прозаичны. В США приближаются промежуточные выборы в палату представителей и сенат, и от их исхода во многом будет зависеть дальнейшая политическая судьба Трампа. Пока прогнозы пророчат ему потерю контроля над нижней палатой при сохранении небольшого численного преимущества в сенате. Бороться придется за каждый голос.