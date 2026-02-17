Внимание, вы разговариваете с ИИ

Внимание, вы разговариваете с ИИКак формируется новая парадигма онлайн-взаимодействий
Российское цифровое пространство переживает принципиальную трансформацию: онлайн-платформы эволюционируют из инструментов для транзакций или потребления контента в полноценные коммуникационные среды. Ключевым элементом становятся не графические интерфейсы, а диалоги, в которых пользователь взаимодействует с системой на естественном языке.
Многие пользователи российских платформ, включая маркетплейсы, видеохостинги и т. д., предпочитают начинать взаимодействие с платформой через чат-боты, а не через традиционные меню и фильтры. Это не просто изменение предпочтений – это свидетельство того, что коммуникация перестает быть функцией платформ и становится их сущностью.
