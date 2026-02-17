Внимание, вы разговариваете с ИИ

Многие пользователи российских платформ, включая маркетплейсы, видеохостинги и т. д., предпочитают начинать взаимодействие с платформой через чат-боты, а не через традиционные меню и фильтры. Это не просто изменение предпочтений – это свидетельство того, что коммуникация перестает быть функцией платформ и становится их сущностью.