Главная / Мнения /

Сети и платформы: вопрос ответственности

В чем ключевое различие платформ и сетевого ритейла
Станислав Богданов , председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ)

Сценарий публичной дискуссии между сетевым ритейлом и маркетплейсами предписывает роли обеим сторонам, искажая реальность российской торговли. В этом сценарии обязательно кто-то должен быть двигателем, а кто-то противником прогресса. Ярлык последних пытаются приклеить торговым сетям, обвиняя их в желании ограничить развитие цифровых платформ.

На самом деле противопоставлять друг другу маркетплейсы и торговые сети – большое заблуждение. И ритейлеры, и онлайн-платформы давно работают в едином омниканальном пространстве, а сходства между ними гораздо больше, чем кажется. Термин «традиционная торговля» уже неактуален для розничных сетей, работающих в цифровой реальности, развивающих дарксторы, онлайн-сервисы, автоматизированную логистику и собственные интернет-платформы.

