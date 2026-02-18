Сети и платформы: вопрос ответственности

Сети и платформы: вопрос ответственностиВ чем ключевое различие платформ и сетевого ритейла
Сценарий публичной дискуссии между сетевым ритейлом и маркетплейсами предписывает роли обеим сторонам, искажая реальность российской торговли. В этом сценарии обязательно кто-то должен быть двигателем, а кто-то противником прогресса. Ярлык последних пытаются приклеить торговым сетям, обвиняя их в желании ограничить развитие цифровых платформ.
На самом деле противопоставлять друг другу маркетплейсы и торговые сети – большое заблуждение. И ритейлеры, и онлайн-платформы давно работают в едином омниканальном пространстве, а сходства между ними гораздо больше, чем кажется. Термин «традиционная торговля» уже неактуален для розничных сетей, работающих в цифровой реальности, развивающих дарксторы, онлайн-сервисы, автоматизированную логистику и собственные интернет-платформы.