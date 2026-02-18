Цена счастья

Поклонники фигурного катания пошли на гораздо большие жертвы – и цены на билеты выше, чем на лыжи и биатлон, и стоимость проживания в Милане взлетела в несколько раз (найти отель в дни Игр менее чем за 150 евро в сутки практически нереально, если это не хостел). «Где-то год назад, смотря выступление Ильи Малинина, я подумала: мне нужно быть на мужской произвольной программе в Милане, – писала о своем опыте админ популярного Telegram-канала «Нейтральные. Олимпийские. Наши» Татьяна Кокорина. – Выиграла жеребьевку слотов на продажу билетов. В 10 утра я встала в очередь (она прошла очень быстро), зашла на портал, обнаружила, что на мужскую произволку (уже? еще?) нет самых дешевых билетов, и засомневалась. А потом закрыла глаза и подумала: если через год я буду сидеть на арене и смотреть, как Малинин делает свои семь четверных, что я почувствую? А если буду сидеть дома и причитать – мол, могла бы тогда нажать на кнопку и купить? В общем, ответ однозначный: на первый вопрос – счастье, на второй – сожаление». Наверное, в этом и есть смысл Олимпиады. Покупая билеты за любые деньги, люди выбирают счастье.