Цена счастья

Цена счастьяСколько стоят и как продаются билеты на Олимпиаду
Как говорится, разбуди меня через 100 лет и спроси, что обсуждают люди про организацию Олимпийских игр, и я скажу: как провально устроена продажа билетов. Эта музыка будет вечной. Если порыться в архиве «Ведомостей», то можно найти текст вашего спецкора о том, как Оргкомитет летних Игр – 2012 в Лондоне не идеально сработал во время предпродаж – и вынужден был пачками выставлять нереализованные билеты уже в кассы в дни соревнований, чтобы заполнить трибуны.
Странно было бы предположить, что итальянцы все сделают лучше. Самый классический пример – фигурное катание. Побывав на мужском одиночном турнире, ваш специальный корреспондент невооруженным глазом увидел пустые места, арена была заполнена процентов на 80, а ведь это топовая дисциплина зимней Олимпиады!
«Они там с ума сошли с ценами, – жалуется знакомый медиаменеджер, собиравшийся поехать в Милан на любимую «фигурку». – Стартовая цена на худшие места – от 280 евро. Для понимания: ложа на женский полуфинал в хоккее – с едой, шампанским и сувенирами – обошлась в 300». Неудивительно, что фигурное катание – вопреки логичным ожиданиям – не вошло в топ-3 самых востребованных зрителями дисциплин на этой Олимпиаде.
Организаторы утверждают, что на данный момент продано около 1,27 млн билетов из доступных 1,5 млн. Полностью раскуплены билеты на ски-альпинизм – вид спорта, дебютирующий в олимпийской программе. Высокий спрос также наблюдается на скоростной бег на коньках и прыжки с трамплина. Проще всего попасть на групповые матчи хоккейного турнира, причем даже на хозяев.
Итальянцы вообще, по статистике, демонстрируют наименьший интерес к домашней Олимпиаде, в то время как международный спрос (особенно из США, Германии и Франции) остается стабильно высоким. Например, на игру сборной Италии по хоккею во вторник можно было взять билеты еще за сутки до начала по номиналу – от 200 евро. Согласитесь, у нас тяжело такое было бы представить.
Российских болельщиков в Италии по понятным причинам не то чтобы много, но встретить их можно везде: в первую очередь, понятно, на фигурном катании, а также в горном кластере – на лыжных гонках и традиционно, несмотря на все отстранения, сохраняющем популярность биатлоне. «Моя группа состоит из 26 человек, – рассказывает редактор Skisport.ru Елена Копылова, уже много лет занимающаяся организацией спортивных туров. – Контингент самый разнообразный – от серьезных бизнесменов, приценивающихся к местной недвижимости, до обычных врачей и студентов, впервые попавших в Европу. Если посчитать все – перелет, билеты на гонки, стоимость визы, – то поездка обошлась им примерно от 2000 евро за неделю соревнований, но понятно, что личные расходы на месте у всех разные».
По словам Копыловой, билеты она приобретала на всю группу самостоятельно и это не вызвало проблем. «Я жаловаться не могу, сайт по продаже билетов работал как часы. Единственная сложность – где-то с апреля перестали приходить подтверждающие sms на российские номера, пришлось просить знакомых за границей. На один аккаунт можно взять до 25 билетов. По сути, нужны только карта иностранного банка и иностранная сим-карта, все остальные данные могут быть российскими», – говорит организатор олимпийского тура.
Поклонники фигурного катания пошли на гораздо большие жертвы – и цены на билеты выше, чем на лыжи и биатлон, и стоимость проживания в Милане взлетела в несколько раз (найти отель в дни Игр менее чем за 150 евро в сутки практически нереально, если это не хостел). «Где-то год назад, смотря выступление Ильи Малинина, я подумала: мне нужно быть на мужской произвольной программе в Милане, – писала о своем опыте админ популярного Telegram-канала «Нейтральные. Олимпийские. Наши» Татьяна Кокорина. – Выиграла жеребьевку слотов на продажу билетов. В 10 утра я встала в очередь (она прошла очень быстро), зашла на портал, обнаружила, что на мужскую произволку (уже? еще?) нет самых дешевых билетов, и засомневалась. А потом закрыла глаза и подумала: если через год я буду сидеть на арене и смотреть, как Малинин делает свои семь четверных, что я почувствую? А если буду сидеть дома и причитать – мол, могла бы тогда нажать на кнопку и купить? В общем, ответ однозначный: на первый вопрос – счастье, на второй – сожаление». Наверное, в этом и есть смысл Олимпиады. Покупая билеты за любые деньги, люди выбирают счастье.