Эхо карабахской войны

Эхо карабахской войныВынесен приговор Рубену Варданяну
Один из создателей инвестиционного банкинга в России в 1990-е гг. и бывший госминистр (премьер) бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 57-летний Рубен Варданян приговорен 17 февраля военным судом в Баку к 20 годам лишения свободы. Обвинения стандартные для всех руководителей НКР: создание террористической организации (под которой Азербайджан и понимает это образование), ее финансирование и т. п. Приговор Варданяну мог быть и более суровым. Бывший президент НКР Араик Арутюнян, который и подписал решение о ее ликвидации в 2023 г. после окончательного военного разгрома и бегства армянского населения, приговорен к пожизненному заключению – точно так же, как бывшие командующие карабахской армией Давид Манукян и Левон Мнацаканян, председатель парламента Давид Ишханян и министр иностранных дел непризнанного образования Давид Бабаян. Правда, бывшие лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян в отличие от Арутюняна получили от азербайджанского суда 20 лет лишения свободы. Но лишь потому, что им больше 65 лет, а согласно азербайджанскому законодательству, после достижения этого возраста пожизненное заключение не назначается.
Стоит заметить, что на момент ареста азербайджанцами в сентябре 2023 г. Варданян не занимал никаких постов – должность госминистра он покинул еще в феврале того же года под давлением Баку. Вообще, обстоятельства ареста почти всей карабахской верхушки при попытке эвакуации из Карабаха вызывают вопросы. На почве этих вопросов существует теория, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неслучайно не только не проявлял особой активности в попытках вызволить Варданяна и его товарищей, но и мог быть как-то причастен к его задержанию, поскольку видел в нем политического конкурента в самой Армении. В любом случае вытащить Варданяна, чье состояние в 2021 г. оценивалось Forbes примерно в $1 млрд, не удалось.
Бывший CEO «Тройки диалог» отправился в Карабах на последнем и самом опасном этапе существования НКР явно не для зарабатывания денег, а финансово помогал армянскому населению региона он десятилетиями. От российского гражданства он перед переездом в Карабах в 2022 г. отказался. При этом Владимир Путин заявлял, что Россия после его ареста просила азербайджанские власти отнестись к нему гуманно. Видимо, то, что Варданяну дали 20 лет, а не пожизненный срок, и отражает пределы этой гуманности. Возможностей сильней облегчить его участь, кажется, нет.