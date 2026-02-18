Эхо карабахской войны

Один из создателей инвестиционного банкинга в России в 1990-е гг. и бывший госминистр (премьер) бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 57-летний Рубен Варданян приговорен 17 февраля военным судом в Баку к 20 годам лишения свободы. Обвинения стандартные для всех руководителей НКР: создание террористической организации (под которой Азербайджан и понимает это образование), ее финансирование и т. п. Приговор Варданяну мог быть и более суровым. Бывший президент НКР Араик Арутюнян, который и подписал решение о ее ликвидации в 2023 г. после окончательного военного разгрома и бегства армянского населения, приговорен к пожизненному заключению – точно так же, как бывшие командующие карабахской армией Давид Манукян и Левон Мнацаканян, председатель парламента Давид Ишханян и министр иностранных дел непризнанного образования Давид Бабаян. Правда, бывшие лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян в отличие от Арутюняна получили от азербайджанского суда 20 лет лишения свободы. Но лишь потому, что им больше 65 лет, а согласно азербайджанскому законодательству, после достижения этого возраста пожизненное заключение не назначается.