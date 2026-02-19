Газета
Главная / Мнения /

На берегу миграционного потока

Зачем России международные профессионалы
Валентин Тимаков , профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Российская экономика все отчетливее упирается в кадровый потолок. Речь идет не о временных ограничениях, а о структурном дефиците рабочей силы, который будет сопровождать страну в ближайшие 10–15 лет. По данным Минтруда, к 2030 г. численность россиян в возрасте 30–39 лет – в одной из самых производительных групп на рынке труда – сократится почти на 8 млн человек. Одновременно в ближайшие пять лет потребуется заместить около 11 млн рабочих мест – прежде всего из-за выхода сотрудников на пенсию.

Даже при росте занятости этого окажется недостаточно. Министр труда Антон Котяков оценивал потребность рынка труда до 2030 г. как минимум в 2,4 млн человек. При этом безработица находится на исторически низком уровне – 2,4% по методологии Международной организации труда, что существенно ограничивает внутренний резерв рабочей силы. Рост числа вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим за несколько лет увеличился в 2,5 раза, что свидетельствует о переходе рынка труда в состояние устойчивого перегрева.

