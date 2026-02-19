На берегу миграционного потока

Российская экономика все отчетливее упирается в кадровый потолок. Речь идет не о временных ограничениях, а о структурном дефиците рабочей силы, который будет сопровождать страну в ближайшие 10–15 лет. По данным Минтруда, к 2030 г. численность россиян в возрасте 30–39 лет – в одной из самых производительных групп на рынке труда – сократится почти на 8 млн человек. Одновременно в ближайшие пять лет потребуется заместить около 11 млн рабочих мест – прежде всего из-за выхода сотрудников на пенсию.