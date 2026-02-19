В этом сегменте немало историй успеха, но не он сейчас задает тон в «походе на Юг». Наиболее активно развивают свой бизнес за границей российские IT-компании. Причем делают они это без государственной поддержки и громких заявлений. Одной из самых успешных является «Яндекс». В 2018 г. Yandex Taxi начала международную экспансию под брендом Yango. В качестве пилотной страны был выбран Кот-д’Ивуар – небольшое государство в Западной Африке. На сегодняшний день Yango оперирует более чем в 25 странах Глобального Юга. В Кот-д’Ивуаре и Замбии Yango – абсолютный лидер рынка (более 90% всех перевозок) и задает тон развитию транспортной индустрии в целом.