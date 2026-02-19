Газета
Возрождение моллов

Почему оказались преждевременными прогнозы об упадке торговых центров
Денис Степанов , сооснователь Parus Asset Management

Не одно десятилетие отраслевые эксперты рассуждают о том, что развитие интернет-торговли неизбежно приведет к вымиранию традиционных форматов торговли и их главного воплощения – торговых центров. В России на этот мировой тренд наложился уход иностранных брендов в 2022 г., после которого торговые центры оказались полупустыми. Но прогнозы о смерти моллов не оправдались. Сегодня в Москве вакантность достигла минимальных значений за десятилетие, а сами торговые центры превратились в lifestyle-центры – с гастрономией, спортом и развлечениями. Этот поворот не только вписывается в глобальный тренд, но и возвращает торговую недвижимость в число наиболее интересных активов.

С появлением кино и особенно телевидения ожидалось, что театр потеряет востребованность. Но театр никуда не делся, ценность живого актерского мастерства, непосредственной реакции зала и уникальности каждого представления только возросла. Несмотря на доступность онлайн-музыки, концертная индустрия активно развивается. Реальность – это новая роскошь. Онлайн не в состоянии полноценно ее заменить, поэтому традиционные форматы, в том числе торговые центры, не только остаются востребованными, но и обретают новое звучание.

