Возрождение моллов

Не одно десятилетие отраслевые эксперты рассуждают о том, что развитие интернет-торговли неизбежно приведет к вымиранию традиционных форматов торговли и их главного воплощения – торговых центров. В России на этот мировой тренд наложился уход иностранных брендов в 2022 г., после которого торговые центры оказались полупустыми. Но прогнозы о смерти моллов не оправдались. Сегодня в Москве вакантность достигла минимальных значений за десятилетие, а сами торговые центры превратились в lifestyle-центры – с гастрономией, спортом и развлечениями. Этот поворот не только вписывается в глобальный тренд, но и возвращает торговую недвижимость в число наиболее интересных активов.