«Под маской»: театр великосветской жизни

«Под маской»: театр великосветской жизниМузей русского импрессионизма зовет на выставку о маскараде
Кого только не встретишь на маскараде – и Коломбину с Арлекино, и барышню-крестьянку. Проводить придворные маскарады в России начал еще Петр Великий – первым считается карнавал по случаю заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721 г. Традиция прижилась, а расцвела уже в XIX в. – в эпоху Николая I. Суровый император был не чужд светским увеселениям, причем отдавал предпочтение так называемому «историзму» – «русскому стилю».
Так импортированная из Европы традиция не только превратилась в обязательный атрибут жизни рафинированного общества, но и обрела некоторую национальную специфику. И вдохновила не одно поколение художников и скульпторов – от Сергея Судейкина и Ильи Репина до Абрама Архипова и Сергея Виноградова, которые сохранили для нас и свежесть красок, и игривое настроение, и аутентичные костюмы давно отшумевших карнавалов. Этот крайне любопытный культурный пласт стал темой новой выставки Музея русского импрессионизма. Экспозиция с говорящим названием «Под маской» охватывает целый век – от великосветской забавы 1830-х до костюмированных вечеров в советских парках культуры.