«Под маской»: театр великосветской жизни

Так импортированная из Европы традиция не только превратилась в обязательный атрибут жизни рафинированного общества, но и обрела некоторую национальную специфику. И вдохновила не одно поколение художников и скульпторов – от Сергея Судейкина и Ильи Репина до Абрама Архипова и Сергея Виноградова, которые сохранили для нас и свежесть красок, и игривое настроение, и аутентичные костюмы давно отшумевших карнавалов. Этот крайне любопытный культурный пласт стал темой новой выставки Музея русского импрессионизма. Экспозиция с говорящим названием «Под маской» охватывает целый век – от великосветской забавы 1830-х до костюмированных вечеров в советских парках культуры.