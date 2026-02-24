Атомное наступление

Атомное наступлениеКак США борются за рынок ядерной энергетики
События вокруг Венесуэлы и Ирана, казалось бы, вновь возвращают в геополитику нефтяной фактор – страны, обладающие богатейшими ресурсами углеводородного сырья, оказались первоочередным объектом агрессивных действий со стороны США. Действительно ли именно черное золото стало причиной обострения конфликтов? Вполне вероятно, учитывая трамповские призывы вернуться к старому доброму ископаемому топливу. Но реальная политическая борьба за будущее глобальной энергетики разворачивается не на нефтяном фронте, а в сфере мирного атома.
Зеленая энергетика буксует – и не только из-за изменения настроений в Вашингтоне. Актуальным становится «план Б» – повышение роли атомной генерации. Согласно разработанному Международным энергетическим агентством оптимистичному сценарию (Net Zero), для достижения углеродной нейтральности к 2050 г. необходимо удвоить мощности атомной энергетики и довести их долю в глобальном энергобалансе до 12–15% (против 8–10% на сегодняшний день).