Атомное наступление

События вокруг Венесуэлы и Ирана, казалось бы, вновь возвращают в геополитику нефтяной фактор – страны, обладающие богатейшими ресурсами углеводородного сырья, оказались первоочередным объектом агрессивных действий со стороны США. Действительно ли именно черное золото стало причиной обострения конфликтов? Вполне вероятно, учитывая трамповские призывы вернуться к старому доброму ископаемому топливу. Но реальная политическая борьба за будущее глобальной энергетики разворачивается не на нефтяном фронте, а в сфере мирного атома.