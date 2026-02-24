Ружье на сцене

Как пишет Financial Times, в настоящее время США располагают по меньшей мере 66 самолетами на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, из которых 18 – истребители пятого поколения F-35, остальные – F-15 и штурмовики А-10. Там также размещены самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Другая крупная авиационная группировка размещена на базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. К берегам Ирана прибыла ударная авианосная группа Abraham Lincoln, на подходе – авианосец USS Gerald R. Ford. Всего в регионе несут боевое дежурство 18 американских военных кораблей из 68 развернутых по всему миру. В потенциальной военной операции против Ирана американские военные могут также задействовать стратегические бомбардировщики B-2 и B-52, размещенные на американо-британской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. Эти самолеты способны нести сверхмощные противобункерные бомбы, применявшиеся во время бомбардировок иранских ядерных объектов в Фордо летом 2025 г. Для защиты своих военных баз и союзников Вашингтон разместил на Ближнем Востоке дополнительные системы ПРО THAAD и Patriot. Американцы сконцентрировали в регионе крупнейшую группировку с момента вторжения в Ирак в 2003 г.