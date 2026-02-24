Ружье на сцене

Ружье на сценеУ США на Ближнем Востоке столько же войск, сколько перед вторжением в Ирак в 2003 году
История американо-иранского противостояния на первый взгляд близка к развязке. На фоне безрезультатных переговоров по иранскому ядерному досье Дональд Трамп на первом заседании «Совета мира» 19 февраля дал Тегерану 15 дней на заключение сделки с американской стороной, угрожая в противном случае началом новой войны.
Как пишет Financial Times, в настоящее время США располагают по меньшей мере 66 самолетами на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, из которых 18 – истребители пятого поколения F-35, остальные – F-15 и штурмовики А-10. Там также размещены самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Другая крупная авиационная группировка размещена на базах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. К берегам Ирана прибыла ударная авианосная группа Abraham Lincoln, на подходе – авианосец USS Gerald R. Ford. Всего в регионе несут боевое дежурство 18 американских военных кораблей из 68 развернутых по всему миру. В потенциальной военной операции против Ирана американские военные могут также задействовать стратегические бомбардировщики B-2 и B-52, размещенные на американо-британской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. Эти самолеты способны нести сверхмощные противобункерные бомбы, применявшиеся во время бомбардировок иранских ядерных объектов в Фордо летом 2025 г. Для защиты своих военных баз и союзников Вашингтон разместил на Ближнем Востоке дополнительные системы ПРО THAAD и Patriot. Американцы сконцентрировали в регионе крупнейшую группировку с момента вторжения в Ирак в 2003 г.
Издание Axios оценило вероятность прямого американо-иранского военного столкновения в ближайшее время в 90%. И все же реализация этого сценария кажется маловероятной. С одной стороны, при всей непредсказуемости Трамп вряд ли будет готов втянуть свою страну в разрушительную и, вероятно, затяжную войну без явных выгод в преддверии промежуточных выборов в США осенью 2026 г. С другой – арабские союзники США не одобрят военную авантюру, которая потенциально рискует обрушить хрупкую архитектуру региональной безопасности и нарушить логистику транспортировки энергоносителей. Не заинтересованы в эскалации и власти Ирана. Хотя Тегеран угрожает ответным ударом, а недавно на время военных учений частично перекрыл Ормузский пролив.
Теоретически США могут провести ограниченную операцию против Ирана, подобную 12-дневной войне в 2025 г. Но и она вряд ли приведет к капитуляции. Сторонам придется продолжить диалог, используя доступные инструменты давления.