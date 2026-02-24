Наперегонки с мошенниками

В России все более актуальной становится проблема мошенничества при приобретении и продаже квартир. Только в 2025 г., по данным Российского союза рынка недвижимости (СРН), в судах рассматривалось 6700 дел по спорам из-за недвижимости между гражданами, при этом 5800 обращений в суд касались заявлений граждан о продаже квартир под влиянием третьих лиц. Около 15% случаев мошенничества приходится на продажу наследственных квартир. Самой страдающей стороной здесь является добропорядочный покупатель: заплатил деньги и остался без них и без квартиры. Если средства взяты в ипотеку, это катастрофа.