Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Наперегонки с мошенниками

Смарт-контракт как способ защиты сделок с недвижимостью
Александр Сафонов , профессор Финансового университета

В России все более актуальной становится проблема мошенничества при приобретении и продаже квартир. Только в 2025 г., по данным Российского союза рынка недвижимости (СРН), в судах рассматривалось 6700 дел по спорам из-за недвижимости между гражданами, при этом 5800 обращений в суд касались заявлений граждан о продаже квартир под влиянием третьих лиц. Около 15% случаев мошенничества приходится на продажу наследственных квартир. Самой страдающей стороной здесь является добропорядочный покупатель: заплатил деньги и остался без них и без квартиры. Если средства взяты в ипотеку, это катастрофа.

Условно разделить мошеннические схемы можно на экономические и психологические. В первом случае продавец привлекает внимание ценой ниже рынка с обоснованием «срочности продажи» по личным причинам. Вполне «достоверных» объяснений множество: переезд в другой регион, срочная операция, учеба детей, выплата ипотеки за другую квартиру. При этом продавец, как правило, требует предоплаты.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте