Страх потеряли

Ключевая причина, по которой американцы сейчас не готовы решить этот вопрос, в том, что двусторонний формат будет очень плохо «продаваться». На протяжении более 15 лет республиканцы в конгрессе критиковали ДСНВ. Недовольство сопровождалось выкриками об устаревании формата самого по себе (что отчасти справедливо), о якобы нарушениях со стороны Москвы и необходимости участия Пекина. Спустя столько времени, слов и средств республиканцы, в частности Трамп, не будут возвращаться к двустороннему формату: для них это потеря лица и уступка. Убеждать их в обратном бесполезно. Цель нынешнего американского президента – не новый договор, а его договор, который будет учитывать требования и опасения США, в первую очередь касающиеся Китая. Не соответствующие этому критерию альтернативы ему неинтересны. Отсюда разговоры о «Золотом куполе» и модернизации триады.