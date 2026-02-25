Страх потеряли

Страх потерялиПочему не надо ждать нового ДСНВ в ближайшее время
Предположительные дискуссии в Женеве с участием США, России и Китая о перспективах соглашения о контроле над вооружениями нового – многостороннего – формата – хороши сами по себе, но не имеют перспектив в ближайшем будущем. Особенно пока в Белом доме сидит Дональд Трамп.
Один из самых популярных аргументов в пользу такого мнения – желание США сделать Китай частью любого будущего соглашения в сфере стратстабильности.
Поднебесная не готова к этому, так что любые дискуссии на тему «нового ДСНВ» на нынешнем этапе как минимум безосновательны. Воспринимать позитивные сигналы по этому вопросу от неназванного «высокопоставленного американского чиновника” (как сообщило агентство Reuters 23 февраля) нужно всегда с ноткой скептицизма: иначе такие собеседники сказать не могут, так как всегда и везде у администрации Трампа должны быть успех и прогресс.
Ключевая причина, по которой американцы сейчас не готовы решить этот вопрос, в том, что двусторонний формат будет очень плохо «продаваться». На протяжении более 15 лет республиканцы в конгрессе критиковали ДСНВ. Недовольство сопровождалось выкриками об устаревании формата самого по себе (что отчасти справедливо), о якобы нарушениях со стороны Москвы и необходимости участия Пекина. Спустя столько времени, слов и средств республиканцы, в частности Трамп, не будут возвращаться к двустороннему формату: для них это потеря лица и уступка. Убеждать их в обратном бесполезно. Цель нынешнего американского президента – не новый договор, а его договор, который будет учитывать требования и опасения США, в первую очередь касающиеся Китая. Не соответствующие этому критерию альтернативы ему неинтересны. Отсюда разговоры о «Золотом куполе» и модернизации триады.
Но отсутствие реальной инициативы со стороны США обсуждать новый ДСНВ, как ни странно, может быть в глазах Трампа началом пути к будущему соглашению. Повышение ставки, запугивание соперников – во всем этом он видит преимущество своей переговорной позиции. Если говорить о Китае, Трамп хочет сделать для него ядерную гонку максимально дорогостоящей. Пока звучит сомнительно, но Трамп не раз показывал, что повышение ставки в ожидании уступок – его любимый прием.
Несмотря на вышесказанное, не стоит ждать взрывного роста мировых запасов ядерного оружия. Ни одна из сторон – может быть, за исключением Китая – не готова к массовому обновлению и расширению своего ракетно-ядерного потенциала. И страх «как бы чего не вышло» пока недостаточен для перехода к реальному диалогу и договоренностям. Пока это так, ожидать быстрого создания новых форматов ДСНВ не следует. Что касается лично Трампа, то он не решит эту проблему. Но может добавить страха, который в будущем станет предвестником реальной работы по согласованию новых договорно-правовых механизмов в сфере стратегической стабильности.