Около 230 000 российских туристов ежегодно не только отдыхали на побережье Адриатики, но и вкладывали значительные средства в местную экономику. Черногория, получившая статус кандидата на вступление в ЕС еще в 2010 г., к осени 2026 г. собирается перекрыть этот поток. По крайней мере, такое намерение заявлено. Будет ли оно реализовано до конца года и каким образом, пока вопрос открытый. Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич гордо отмечал, что страна уже действует как член ЕС, хотя реальные преимущества от членства пока существуют лишь в теории. Президент страны Яков Милатович, по данным СМИ, пытался оттянуть этот момент, понимая последствия, но нажим из Брюсселя оказался сильнее. Евросоюз неоднократно недвусмысленно намекал Подгорице на сокращение финансовой помощи, если Черногория не будет предпринимать шаги по приведению своего внешнеполитического курса в соответствие с общеевропейским.