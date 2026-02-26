ИИ закон еще не писан

Ровно год назад вице-премьер Дмитрий Григоренко на презентации национального проекта «Экономика данных» заявил, что в ближайшие пару лет правительство не будет регулировать искусственный интеллект (ИИ): «Мы не считаем, что сейчас именно тот момент, когда нужно заходить с регуляторикой самого развития и применения <...> Я думаю, пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать, что делать» (цитата по ТАСС).