Главная / Мнения /

ИИ закон еще не писан

Почему в России заговорили о регулировании искусственного интеллекта
Екатерина Кинякина , редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

Ровно год назад вице-премьер Дмитрий Григоренко на презентации национального проекта «Экономика данных» заявил, что в ближайшие пару лет правительство не будет регулировать искусственный интеллект (ИИ): «Мы не считаем, что сейчас именно тот момент, когда нужно заходить с регуляторикой самого развития и применения <...> Я думаю, пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать, что делать» (цитата по ТАСС).

Теперь необходимость регулирования ИИ, вероятно, настала. И стала активно обсуждаться. 6 февраля Григоренко объявил, что правительство прорабатывает законопроект по ИИ. Затем в СМИ стали обсуждаться различные рабочие версии этого проекта. «Коммерсантъ», например, предполагал, что законопроект будет «мягким» и «рамочным», не ограничивающим развитие технологий. «Ведомости» писали, что для центров обработки данных под ИИ предлагается создать энергетические спецзоны, в которых будут сниженные тарифы.

25 февраля о законопроекте сказал уже премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Он отметил, что закон будет предусматривать критерии для моделей ИИ, используемых в государственных информационных системах, а также на объектах критической инфраструктуры.

Отрасль ИИ, как мы видим, только формируется. На Западе, правда, считают, что рынок уже перегрет и этот пузырь может лопнуть в любой момент. Но в России пока больше слов, чем собственных ИИ-моделей и реальных примеров практической пользы от внедрения технологий.

Почему же сменилась риторика, если рынок так и не успел сформироваться? На первый взгляд тому есть две причины.

Первая сводится к тому, что ИИ – это новый большой политический нарратив, который игнорировать невозможно. И вероятно, в предвыборном сезоне мы еще увидим массу предложений от депутатов и сенаторов по тому, как ИИ должен быть зарегулирован. В середине февраля уже предложили практически полностью запретить ИИ в агитации.

Вторая причина в каком-то смысле более философская: попытка вписать ИИ в закон – это попытка осмыслить и рационализировать происходящее и побороть ужас перед неизбежным. Если вдруг ИИ придет нас порабощать, мы ему покажем закон, выпишем штраф и заблокируем. И в таком случае как же будет хорошо, что мы подумали об этом заранее.

