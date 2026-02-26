Справедливость для платформ

Самозанятость и платформенная занятость – не временное явление и не серая зона, а фундаментальный тренд. По оценкам РСПП, дефицит рабочей силы в России достигает 800 000 человек, и развитие платформенной занятости – ключевой инструмент, позволяющий компенсировать этот кадровый голод. Однако у медали есть вторая сторона. При формально рекордно низкой безработице (3–4%) уровень неполной занятости достиг 4,6 млн человек – максимума за десятилетие: многие числятся работающими, но фактически не имеют стабильного заработка. Значительная часть их оседает в самозанятости, которая становится для них не трамплином к успеху, а ловушкой низкооплачиваемого труда: люди не платят взносы в соцфонды, молодежь отказывается от профобразования.