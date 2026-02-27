«Король шутов и дураков»: от Рембрандта до Курехина

«Король шутов и дураков»: от Рембрандта до КурехинаНовая выставка в Центре Вознесенского примеряет маску шута на самых разных фигур мировой культуры
Осип Уленшпигель – такой микс из имени Мандельштама и фамилии главного вымышленного трикстера Европы – лишь один из словесных каламбуров, которыми напичкана новая выставка в Центре Вознесенского. В первую очередь она посвящена Тилю Уленшпигелю – герою фламандского фольклора, многочисленных средневековых анекдотов (так называемых «шванок»), а также последующих романов, спектаклей и кинофильмов. При этом фигуру Тиля кураторы Сергей Хачатуров и Дмитрий Хворостов рассматривают скорее как архетип плута и паяца. Это позволяет искать и находить шутовские черты в таких, казалось бы, разных фигурах, как Андрей Вознесенский и Рембрандт, император Павел I и Сергей Курехин.
Свой проект кураторы позиционируют по-разному: и как арт-детектив, и как квест, и как мистификацию. Но в первую очередь эта выставка напоминает неимоверно разросшуюся книгу, по страницам которой и предлагают прогуляться посетителю. Его и вправду ждет очень много сопроводительного текста, а визуальный материал сводится преимущественно к гравюрам, т. е. к самому книжному виду искусства.