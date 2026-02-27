Газета
Главная / Мнения /

«Бремя Господне»: что в голове у понтифика

Режиссер Паоло Соррентино написал книгу, дополняющую вселенную «Молодого Папы»
Николай Корнацкий , критик

Если вы видели «Великую красоту» или «Молодого Папу», кто такой Соррентино, объяснять нет нужды. Самый известный сегодня итальянский режиссер – да и лучший, наверное, чего стесняться. А еще вполне состоявшийся литератор, пусть и публикует прозу он не так часто. На русском доступны и его роман «Правы все», и сборник рассказов «Не самое главное», и даже сценарий к фильму «Молодость», который тоже вполне достоин называться литературой. Однако только что вышедшая в издательстве Corpus книга «Бремя Господне: Евангелие от Ленни Белардо» (как и всегда, в отличном переводе Анны Ямпольской) стоит особняком – это не роман и не сценарий, а что-то посередине, любопытный жанровый гибрид.

Для фанатов Соррентино само заглавие сообщает многое. Ленни Белардо – так в миру зовут главного героя «Молодого Папы» (2016 г.), которого блестяще сыграл Джуд Лоу. По сюжету кардинал из Нью-Йорка, аутсайдер «предвыборной гонки», внезапно становится понтификом. Одним из самых молодых в истории – и, как ни парадоксально, одним из самых консервативных, на порядок жестче, чем его убеленные сединой предшественники. Книга «Бремя Господне» на родине автора появилась по горячим следам, почти сразу после релиза сериала. У нас она подоспела как раз к 10-летнему юбилею «Молодого Папы» – чем не повод освежить в памяти историю Ленни.

