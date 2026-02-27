«Бремя Господне»: что в голове у понтифика

Если вы видели «Великую красоту» или «Молодого Папу», кто такой Соррентино, объяснять нет нужды. Самый известный сегодня итальянский режиссер – да и лучший, наверное, чего стесняться. А еще вполне состоявшийся литератор, пусть и публикует прозу он не так часто. На русском доступны и его роман «Правы все», и сборник рассказов «Не самое главное», и даже сценарий к фильму «Молодость», который тоже вполне достоин называться литературой. Однако только что вышедшая в издательстве Corpus книга «Бремя Господне: Евангелие от Ленни Белардо» (как и всегда, в отличном переводе Анны Ямпольской) стоит особняком – это не роман и не сценарий, а что-то посередине, любопытный жанровый гибрид.